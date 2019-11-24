Уральский банк нашел виновного в исчезновении из здания анкет клиентов

Руководство «Уральского банка реконструкции и развития» в Екатеринбурге установило личность своего сотрудника, который вынес из здания пачку анкет с данными клиентов. Скоро для него выберут наказание. Об этом «360» рассказала руководитель пресс-службы финансово-кредитной организации Ольга Беляева.

В банке провели внутреннюю проверку. Благодаря этому удалось установить личность сотрудника, который вынес из организации анкеты кандидатов на трудоустройство в компанию.

В пресс-службе сообщили, что сотрудник грубо нарушил внутренние правила, принятые в организации. В связи с этим вскоре для нарушителя выберут меру наказания.

Екатеринбуржец нашел банковские документы в куче мусора. Фото Подробнее

«За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка», — заявила Беляева.

Сотрудники УБРиР забрали бумаги из кучи мусора. Никакой клиентской информации, в том числе составляющей банковскую тайну, в этих документах не было, добавили в УБРиР.

Ранее житель Екатеринбурга нашел в куче мусора данные клиентов «Уральского банка реконструкции и развития». В бумагах указывались не только имена и фамилии, но и были фотографии. После публикации документов в соцсети объявился сотрудник банка. Он рассказал, что в троллейбусе у него выхватили сумку с этими бумагами и кошелек. Представитель банка переживал, что после потери документов его могут уволить.

Пока неизвестно, почему мужчина вынес конфиденциальные документы из здания банка и попытался увезти их на общественном транспорте.