Уральских экс-полицейских признали виновными в пытках задержанного

По словам помощника прокурора, Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил Анатолия Леонова к пяти годам, Антона Лобанова и Дениса Бородачева — к четырем с половиной годам лишения свободы. Между тем прокурор просил семь лет колонии для Леонова, для Лобанова — шесть с половиной, для Бородачева — шесть.

Осенью 2018 года осужденные заподозрили тагильчанина Максима Червоткина в краже золота из квартиры в доме в селе Николо-Павловском. Они вызвали его в ОП № 21 для уплаты штрафа. Однако в отделе его отвели в кабинет № 109, где потребовали рассказать о противоправной деятельности. После того, как мужчина отказал, бывшие стражи порядка дали ему час на раздумье. По истечении этого срока они надели ему на голову мешок, заковали в наручники и начали бить. На следующее утро тагильчанин узнал, что все это время его подозревали в краже золота. Его отпустили, когда его супруга Наталья прошла полиграф.

После этого мужчина обратился за помощью к правозащитникам и написал заявление в Следственный комитет России. Полицейских уволили. Они никогда не смогут вернуться в МВД. Трех их непосредственных руководителей полицейских привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за некачественную работу с личным составом.