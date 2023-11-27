27 ноября 2023, 14:08
Уральские врачи установили кардиостимулятор 101-летней женщине
Уральские врачи поставили новый кардиостимулятор женщине в возрасте 101 года. Пациентка отлично перенесла операцию и последующий восстановительный период, сообщил «Царьград».
По словам хирурга Сергея Молодых, в лечении помогли регулярные визиты пациентки в поликлинику и четкое следование рекомендациям по приему лекарств. Ранее женщина перенесла инфаркт миокарда.
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Отмечается, что пенсионерке установили кардиостимулятор в 2014-м году. Сейчас врачи решили заменить источник питания устройства.
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