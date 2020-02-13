Уральские суды усилили досмотры из-за самоубийства генерала ФСИН

Адвокат Людмила Кнеллер написала в Facebook, что досмотр на входе в здания судов стал сегодня более тщательным.

«Все суды сегодня с утра стояли на ушах и расширенно совещались, а приставы с удвоенным рвением шмонали граждан на входе. А у меня, как назло, с собой сегодня не просто сумка — баул челночницы с бумагами и папками», — поделилась Кнеллер.

В УФССП по Свердловской области заявили, что приказов об усилении контроля не было. Если приставы стали тщательнее проводить досмотр, то только по собственной инициативе.

«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов работают в штатном режиме. По закону они имеют право проводить личный досмотр, если человек покажется им подозрительным», — объяснили в ведомстве.

12 февраля в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора покончил с собой экс-начальник управления ФСИН генерал Виктор Свиридов.