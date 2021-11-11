Уральские синоптики рассказали, ждать ли тепла в ноябре

Сотрудники Уралгидрометцентра прогнозируют в регионе в ближайшее время отрицательные температуры. Однако не исключено, что их ненадолго сменят слабые оттепели. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, ближайшие ночи на Урале будут достаточно морозными. В отдельных местах выпадет снег.

«Ближайшая ночь умеренно морозная -3… -8 градусов. Днем +1… -2. Небольшой снег. В субботу примерно так же. В воскресенье будет холоднее на 5-7градусов. Погода установилась зимняя, точнее мы называем эту пору предзимьем», — сообщила она.

В пятницу в Свердловской области возможны сильные порывы ветра, к выходные столбик термометра опустится до -4 градусов. В Екатеринбурге днем и ночью будет преобладать прохладная погода с отрицательными температурами.