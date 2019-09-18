Уральские школьники выступили с протестом против занятий во вторую смену

Дети объяснили, что занятия в школе для десятиклассников теперь проводят с 18:00 до 20:00. Это лишает их возможности посещать подготовительные курсы в вузах в будние дни. Они просто не успевают наверстать программу, за изучение которой заплатили деньги.

Движение против второй смены началось с «мирной демонстрации» в День знаний: вместо цветов десятиклассники принесли плакаты. «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны», «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену» — гласили лозунги.

Руководство школы назвало перевод десятиклассников на вторую смену жизненной необходимостью. По словам заместителя директора школы Натальи Бочкаревой, в сельской школе не хватает педагогов. Во второй смене, помимо десятиклассников, также учатся школьники из шестых и восьмых классов. Между тем в школе семь групп семиклассников.

В областном министерстве образования и районной администрации добавили, что школьникам достаточно школьной программы для поступления в вузы.