По его словам, «рабочие сами включили производственную линию, которую хотел продать глава ООО „СтройТэкУрал“ Михаил Сиземин».

«Мы подали заявление в ГУ МВД и прокуратуру области, а также в правоохранительные органы Верхнего Уфалея», — рассказал Сиземин.