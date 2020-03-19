Уральские рабочие возвели баррикады и запустили остановленный завод, чтобы его не продали — видео
Рабочие в Верхнем Уфалее Челябинской области запустили остановленный завод и отгородили его баррикадами из мешков. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на заместителя директора предприятия Игоря Антонюка.
По его словам, «рабочие сами включили производственную линию, которую хотел продать глава ООО „СтройТэкУрал“ Михаил Сиземин».
«Мы подали заявление в ГУ МВД и прокуратуру области, а также в правоохранительные органы Верхнего Уфалея», — рассказал Сиземин.