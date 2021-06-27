Уральские пожарные сыграли в шашки под водой

Сотрудники пожарной службы Екатеринбурга в полном обмундировании погрузились на дно карьера под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. Сюжет об этом на своем YouTube-канале «Дневник огнеборца» выложил сотрудник МЧС и видеоблогер Антон Мальцев.

Поездку на карьер «Лазурный» пожарные назвали «перезагрузкой», когда можно уехать подальше от городской суеты.

«В огне мы бывали, в воде побываем и останется только в воздухе побывать. Надо с парашютом прыгнуть и тогда полный комплект», — поделился Антон Мальцев.

Пожарные надели на себя гидрокостюмы, а сверху нацепили свою рабочую одежду: боевки и каски.

Опустившись на 10,5 метров под воду участники эксперимента сыграли партию в шашки. Поднявшись на поверхность один из участников погружения отчитался: «Карьер «Лазурный обследован. Открытого горения под водой нет».

Пожарные признались, что погружение под воду им понравилось, но единственная проблема теперь — это отжать боевки.