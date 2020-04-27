Уральские подростки заставили мужчину встать на колени и засняли это на видео

Подростки угрожали и пинали мужчину, заставляя встать перед ними на колени. Инцидент произошел у ТЦ «Сити-Центр». Подруга парней снимала все происходящее на камеру. Позже она выложила видеоролик в интернет.

Жители города опознали подростков, нашли и заставили извиниться перед мужчиной. Они также сняли все на камеру и выложили в соцсети. Подростками занимается полиция.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что почти все воспитываются в полных семьях. Исключение — один из подростков. Его воспитывает только мать. Представителей подростков намерены привлечь к административной ответственности.