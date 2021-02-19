«Уральские пельмени» отсудили 375 тысяч рублей у экс-директора

«Уральские пельмени» отсудили 375 тысяч рублей у компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему продюсеру шоу Сергею Нетиевскому. Решение по иску принял Арбитражный суд Москвы.

Иск в суд подало ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени». Истец хотел отсудить компенсацию в размере 15 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак. Осенью 2019 года участники коллектива увидели в Сети 15 выпусков шоу, опубликованных ИФМ. При этом разрешение на использование товарного знака не давалось.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. За каждый случай нарушения прав было взыскано по 25 тысяч рублей. Теперь суд взыскал 375 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Арбитражный суд Москвы 15 февраля рассмотрел самый крупный иск «Уральских пельменей». Объединение требовало 200 миллионов рублей за показ 40 выпусков шоу без разрешения правообладателя. Суд взыскал с ответчика 400 тысяч рублей.

Согласно данным Роспатента, товарный знак зарегистрировали в 2015 году на другую компанию Нетиевского — First Hand Media. Спустя два года исключительные права на бренд передали «Уральским пельменям».