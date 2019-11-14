Уральские коммунальщики заклеили разваливающийся дом скотчем и укрепили подпорками. Видео

Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме на улице Победы, который построили в середине прошлого века без фундамента прямо на грунте. По словам одной из жительниц, капремонт здания провели в 2010 году — поменяли шифер на крыше и покрасили фасад. В 2015 году появились трещины, так как в непосредственной близости от дома находится колодец. Он протекает и размывает почву.

«В том углу, где самые большие трещины, уже выпадал кусок стены, дыру сразу заложили кирпичами. Дом аварийным не признают, подпорки поставили», — рассказала женщина.

Мэр Сухого Лога Роман Валов заверил, что после обращения жителей дома в управляющую компанию были направлены рекомендации провести обследование здания с привлечением специализированной организации.

«По заключению этой организации работы проводятся в два этапа: сейчас поставили подпорки, а весной проведут усиление фундамента», — пояснил градоначальник.

Он добавил, что по результатам нового обследования станет ясно, признавать дом аварийным с последующим расселением или делать досрочный капремонт. По данным информагентства, по плану ремонтные работы назначены на 2044 год.