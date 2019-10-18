Уральские буддисты согласились уйти с горы Качканар

Монастыри общины признали в 2016 году незаконно построенными на горе. Поэтому суд обязал снести постройки. Однако основатели отказались это делать, а у судебные приставы не смогли исполнить решение, поскольку работы по сносу не финансировали.

Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК входит в ЕВРАЗ) получил лицензию на добычу ресурсов горы и намерен начать работы уже в 2021 году. Поэтому буддистам придется переехать, на что члены общины согласились, сообщил сайт Ura.ru.

«В безопасном месте выделяем участок, строим дорогу, строим хозбытовые и религиозные постройки. До конца 2020 года это будет сделано, и у общины будет возможность по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к местам, где у них возведены их религиозные объекты. По графику — потому что взрывные работы будут вестись на объекте. Мы создали рабочую группу, которая будет раз в месяц смотреть реализацию этого соглашения»», — объяснил Сергей Бидонько.

Соглашение предусматривает переезд монастыря в район Нижней Туры.