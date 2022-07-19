Уральские бренды заменят шведскую сеть одежды H&M

Шведская сеть одежды Компания H&M Group решила полностью приостановить свою работу в России, заявив о полном уходе с рынка. Журналисты «ФедералПресс» выяснили, смогут ли отечественные производители полностью заменить импортные бренды.

По словам куратора проектов «Домна» и «Имена» Яны Габайдуллиной, в Екатеринбурге уже состоялось открытие несколько площадок для стартапов в сфере фэшн-индустрии, однако в ближайшие два года массового охвата горожан модной продукцией ждать не стоит.

«Такого ассортимента, как в импортных бутиках, у нас нет. Хотя отечественные бренды пополняют ассортимент. Для полного импортозамещения нужно два-три года. Бренды все хорошие, шьют хорошо, но ориентированы на своего потребителя. Импортные бренды — это массовый характер. И сравнивать бренды, которые ушли, и те, которые есть у нас, это неправильный подход», — добавила Габайдуллина.

Как отметила создатель бренда детской одежды «Чадо» Полина Миклашевская, уход из России крупных компаний компенсировать удастся, однако для это необходимо прилагать большие усилия.

«Мы стремимся к тому, чтобы заместить импортные бренды. Сейчас, когда они ушли, мы по маркетплейсам чувствуем интерес к отечественным производителям одежды. Мы стремимся к тому, чтобы их заместить. Наше качество нисколько не хуже», — отметила Миклашевская.