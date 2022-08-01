«Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов на юг России

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца 29 октября. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Ранее компания сообщала об отмене полетов в южные аэропорты до 30 сентября.

Речь, в частности, идет об аэропортах Воронежа, Ростова-на-Дону, Геленджика, Анапы, Симферополя и Краснодара.

Ранее Росавиация сообщила о продлении запрета на гражданские полеты в 11 аэропортов на юге страны. Среди них воздушные порты Элисты, Симферополя, Ростова-на-Дону, Липецка, Курска, Краснодара, Геленджика, Воронежа, Брянска, Белгорода и Анапы, писал RT.

Изначально режим ограничения полетов ввели в феврале, после начала специальной операции России на Украине.

Для удобства пассажиров разработали обходные маршруты. Таким образом, рейсы перенаправили в соседние аэропорты, оттуда желающие могут добраться до нужного города с помощью наземного транспорта, автобуса или поезда. В частности, прибывающим в южные регионы можно долететь до Сочи, а оттуда уехать в нужный город на автобусе.