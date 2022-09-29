Уральская школьница подняла гирю 1111 раз и установила мировой рекорд | 360°

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Уральская школьница подняла гирю 1111 раз и установила мировой рекорд

Уральская школьница подняла гирю 1111 раз и установила мировой рекорд

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Школьница из Алапаевска установила новый мировой рекорд. Девочка в свои 12 лет смогла поднять шестикилограммовую гирю 1111 раз. Тренироваться она начала менее года назад.

«Раньше ходила на волейбол, около двух лет. Забросила. Когда папа ходил на тренировки, я пошла с ним», — привел слова школьницы сайт kp.ru.

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Девочка ходит заниматься практически каждый день. Летом она стала обладательницей первого детского разряда по гиревому спорту. Сначала юная спортсменка планировала поднять гири по два килограмма более пяти тысяч раз, но получилось сделать только две тысячи.

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«Потом, мы приняли решение, что поднимем гирю весом шесть килограммов. Так и подняла ее в толчке 1111 раз, а результаты мы разместили на сайте Международной книги рекордов InterRecord», — рассказала девочка.

По ее словам, она планирует и дальше ставить рекорды. В будущем она хочет толкнуть шестикилограммовую гирю вверх дном более 26 раз. Семья и одноклассники поддерживают школьницу. Иногда ребята рисуют плакаты и поздравляют ученицу с очередными достижениями.

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