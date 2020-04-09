Уральская семья ушла жить в лес, чтобы не заразиться коронавирусом

По данным правоохранителей, они запаслись продуктами и поддерживали связь с близкими с помощью телефона.

Сотрудники полиции вернули семейство в поселок и отправили на медицинский осмотр. Оказалось, что одного из детей укусил клещ, но в целом все чувствуют себя хорошо.

Родителей могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и защите несовершеннолетних».