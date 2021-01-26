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    26 января 2021, 13:37

    Уральская кибердружина займется борьбой с матом в соцсетях

    Александр Блинов

    Казачья кибердружина на Урале будет заниматься мониторингом публикаций в социальных сетей для борьбы с матом. Об этом рассказал руководитель виртуальной дружины «МедиаЩит» Андрей Замятин.
    Уральская кибердружина займется борьбой с матом в соцсетях

    Блюсти соблюдение этических норм на площадках в Интернете будут виртуальные патрули. Это специально обученные люди, которые вручную будут проводить мониторинг соцсетей.

    Кибердружинники будут проверять сообщения от пользователей и публикации в группах на наличие нецензурной лексики и в случае обнаружения направлять жалобы администраторам.

    Руководитель виртуальной дружины рассказал, что его подопечные занимаются поиском деструктивного контента вручную, без применения какого-либо автоматизированного ПО.

    «В основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», — пояснил глава «МедиаЩита» в разговоре с изданием «Подъем».

    Госдума ранее приняла закон об обязательной блокировке незаконного контента в соцсетях. В окончательную версию документа также включили запрет на публикации, содержащие мат.