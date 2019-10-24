Уралец засудил соседку за курение на балконе

«За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина», — подчеркнули в суде.

Иск в суд подал сосед, живущий этажом выше. Юристы установили, что квартиры вступивших в тяжбу соседей находятся строго одна над другой. Следовательно, запах табака с балкона женщины действительно мог мешать соседу сверху.

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Основываясь на здравом смысле, а также на принципах разумности и справедливости суд удовлетворил исковые требования мужчины, но не в полной мере. Он взыскал с ответчицы компенсацию моральных страданий истца — всего три тысячи рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило. Впрочем, стороны обжаловать вердикт вряд ли будут.