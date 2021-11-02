Уралец прятался в шкафу от суда по наркотической статье

В Екатеринбурге приставы пришли по месту жительства обвиняемого в сбыте наркотиков. Поначалу его не обнаружили дома, но потом соседка сказала, что он прячется в ее шкафу. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

Уральца, обвиняемого по статье УК РФ 228, навестили после того, как он пропустил заседание суда. Приставы нагрянули в коммунальную квартиру, где проживает подозреваемый. Но нужного жильца не встретили.

Зато правоохранителям не пришлось долго расспрашивать одну из соседок, которая поначалу не выдала парня, сказав, что его нет дома, но потом все-таки указала им на шкаф. Там он и прятался.

Операция по поиску пропавшего фигуранта заняла несколько минут. Он жив и здоров.

Екатеринбуржец объяснился перед гостями из ФССП, сказав, что не пошел в суд, так как не хочет в тюрьму. Но в суд поехать все-таки пришлось, уже в сопровождении приставов.

Ранее студентка из Екатеринбурга сообщила, что ее избили и изнасиловали, угрожая ножом, а когда она пришла в полицию, то там ее приняли за проститутку.