Общество 06 марта 2023, 18:46 Уралец попал под суд по обвинению в убийстве инвалида

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В Свердловской области на скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвинили в убийстве-женщины инвалида. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

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Убийство произошло в мае прошлого года. Согласно основной версии, пьяный обвиняемый 25 раз ударил женщину острым предметом, после чего убил ее. Затем мужчина украл у пострадавшей три сотовых телефона и 30 тысяч рублей. Он попытался скрыться, но правоохранители поймали его. Ранее мужчина привлекался к суду за кражи. Ему грозит пожизненный срок.