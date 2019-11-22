  • Ураган сорвал крышу со школы в Крыму

    22 ноября 2019, 13:22

    Алена Макаренко

    Ураган сорвал часть крыши со школы № 7 в Джанкое на севере Крыма. Об этом рассказал глава городской администрации Эдуард Селиванов. Информацию он разместил во «ВКонтакте», сообщил сайт Life.
    Ураган сорвал крышу со школы в Крыму

    Сильный северо-восточный ветер разбушевался поздно вечером 21 ноября. Порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение в связи с непогодой объявили на полуострове накануне.

    Ураган сорвал крышу со школы в Крыму | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Из-за срыва части кровли в МОУ «Средняя школа–детский сад № 7 имени М. Октябрьской» никто не пострадал. Однако администрация школы приостановила учебный процесс до 25 ноября.

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    Сейчас специалисты выясняют сумму причиненного ущерба и готовятся к восстановительным работам. В Джанкое создана рабочая комиссия, которая займется ликвидацией последствий и починкой крыши.

    Кроме того, из-за ветра упало дерево на улице Крымской.