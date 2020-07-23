Ураган с ливнями и грозами придет в Челябинскую область

Ураган с ливнями, градом и грозами придет в Челябинскую область в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что возможно усиление ветра до 25 метров в секунду, информирует сайт Ura.ru.

«Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев», — предупредили сотрудники ведомства.

Помимо прочего, может резко подняться уровень воды на отдельных участках рек, а также произойти затопление низкой местности. Штормовое предупреждение сохранится до конца дня.

Также на юге области в большей части районов введен режим ЧС по причине аномальной жары и засухи.