Ураган повалил многовековой вяз в зоопарке Ленобласти
Прошедший 18 мая ураган повалил многовековой вяз в центре реабилитации диких животных «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, написало ИА «Невские новости».
Директор центра Геннадий Натекин рассказал, что после непогоды ландшафт местности немного изменился. Животные во время грозы и ливня были очень напуганы. Прятать их не пришлось, так как звери сами нашли укрытие.
«У нас пострадал многовековой вяз, он еще помнит Князя и индийского Раджу. Таких вязов очень мало осталось», — отметил директор.
Натекин добавил, что никто из постояльцев «Приюта Белоснежки» не пострадал.