Ураган повалил многовековой вяз в зоопарке Ленобласти

Прошедший 18 мая ураган повалил многовековой вяз в центре реабилитации диких животных «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, написало ИА «Невские новости».

Директор центра Геннадий Натекин рассказал, что после непогоды ландшафт местности немного изменился. Животные во время грозы и ливня были очень напуганы. Прятать их не пришлось, так как звери сами нашли укрытие.

«У нас пострадал многовековой вяз, он еще помнит Князя и индийского Раджу. Таких вязов очень мало осталось», — отметил директор.

Натекин добавил, что никто из постояльцев «Приюта Белоснежки» не пострадал.