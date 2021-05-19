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    19 мая 2021, 16:55

    Ураган повалил многовековой вяз в зоопарке Ленобласти

    Полина Петрова

    Прошедший 18 мая ураган повалил многовековой вяз в центре реабилитации диких животных «Приют Белоснежки» в Ленинградской области, написало ИА «Невские новости».

    Ураган повалил многовековой вяз в зоопарке Ленобласти

    Директор центра Геннадий Натекин рассказал, что после непогоды ландшафт местности немного изменился. Животные во время грозы и ливня были очень напуганы. Прятать их не пришлось, так как звери сами нашли укрытие.

    «У нас пострадал многовековой вяз, он еще помнит Князя и индийского Раджу. Таких вязов очень мало осталось», — отметил директор.

    Натекин добавил, что никто из постояльцев «Приюта Белоснежки» не пострадал.