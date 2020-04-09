Ураган обрушился на ХМАО

МЧС сообщил, что разрушения в ХМАО оказались менее серьезными, чем в других регионах.

Сильнее всего от ветра пострадал Нефтеюганск. Ураган сорвал обшивку местного торгового центра. В Мегионе ветер содрал со зданий облицовку и повалил несколько светофоров. В Нижневартовске перевернулась остановка. Ханты-Мансийск засыпало снегом.

Данные о пострадавших МЧС предоставит позже.