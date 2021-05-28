Ураган обрушился на ферму в Алтайском крае

Мощный ураган обрушился на Алтайский край. От разгула стихии пострадало фермерское хозяйство в селе Старая Тараба в Кытмановском районе.

Ветер бушевал на территории фермы, переворачивая огромные бочки. Очевидцы сняли происходящее на видео. Ураган перевернул фермерский инвентарь и снес несколько бочек, подняв тучи песка.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Владельцы фермы оценивают причиненный ущерб.

По данным местного издания «Сельский вестник», вихрь почти полностью разрушил одно из трех зернохранилищ сельхозпредприятия «Чумышское». В селе также были повреждены электрические провода, из-за чего произошло аварийное отключение света. На один из домов рухнул тополь. На улицах теперь убирают обломки деревьев.

Усиление ветра до 27 метров в секунду ожидается в районе и 28 мая. Синоптики также предупредили о дожде и грозе с градом. Объявлено штормовое предупреждение. В Алтайском крае прогнозируются дожди, грозы и даже град.