«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

«Это упростит взаимодействие людей и организаций с государством, сделает более прозрачными процедуры контроля и надзора за деятельностью организаций и людей. Очевидно, что это удешевит, снизит издержки на осуществление соответствующего контроля. Это очень правильное решение, которое необходимо реализовать», — отметил Аксаков.

Он добавил, что решения должны быть сквозными. Это значит, что они должны состыковаться с теми мерами, которые уже ввели в некоторых сферах экономики и бизнеса. По словам Аксакова, благодаря переходу на «цифру» гражданам больше не придется ходить по кабинетам и собирать документы.

«Очевидно, что цифровизация этого процесса — это удобно, комфортно и дешевле. С точки зрения времени экономия этого времени», — подчеркнул депутат.

Цифровизация контроля и дерегулирования приведут к изменениям в работе бизнеса и схемах администрирования. Это может стать причиной конфликтов, но их нивелирование будет зависеть от качества программных продуктов, которые будут для этого использоваться, считает Аксаков.

«Если качество будет высокое с точки зрения обеспечения контроля за деятельностью того или иного лица или бизнеса, то все эти вопросы, наоборот, будут снимать конфликты. Но и всегда должна быть возможность оспорить то, что предлагает тот или иной контроль», — пояснил он.

По словам Аксакова, после перехода на «цифру» может измениться структура власти. Это необходимо для создания сквозной системы управления экономикой и социальной сферой. Сейчас вопросами цифровой экономики в основном занимается Министерство цифрового развития, но многие предложения не всегда находят применение в смежных отраслях.

«Очевидно, должна быть система управления, которая является сквозной, то есть принимаются решение для всех отраслей или сфер экономики. Решения должны быть обязательными, и должна учитываться специфика каждой отрасли. Я допускаю, что цифровая система управления экономикой со стороны власти может становиться все более межотраслевой», — рассказал депутат.

Таможенные пошлины будут равными

Но в общенациональном плане восстановления экономики речь идет не только о цифровизации. Один из пунктов посвящен устранению диспаритетов (экономическому неравенству — прим. ред.) таможенных пошлин. Руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галина Баландина напомнила, что сейчас в России применяется единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. При этом дешевле ввезти готовую продукцию, чем организовывать производства на территории страны.

«Действительно, в некоторых своих позициях [тариф] предусматривает ненормальную эскалацию, то есть встречаются такие перекосы, когда ставки ввозных таможенных пошлин на материалы, сырье и комплектующие выше, чем ставки на конечные изделия. У нас относительно высокие пошлины на продукцию химической промышленности, товары металлургии», — отметила она.

Баландина добавила, что, несмотря на известность проблемы, непонятно, как ее решать. Вопросом о снижении пошлин занимается Евразийский экономический комитет, который еще нужно убедить в целесообразности уменьшения ставок. Более того, после одобрения комитетом вопрос выносится на рассмотрение комиссии, включающей европейские страны. Даже если возражений не возникнет, то с момента обращения до принятия решения проходит около года. По словам Баландиной, если чиновники хотят устранить диспаритет таможенных пошлин, то они должны должны в обосновании говорить о нарушении нормальной эскалации тарифов. В этом случае можно будет рассчитывать на быструю процедуру.