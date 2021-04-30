Пенсионерам и малоимущим предложили упростить банкротство

Малоимущим россиянам предложили упростить процедуру списания долгов. Если законопроект одобрят, то упрощенным банкротством смогут воспользоваться должники без имущества и доходом не более двух прожиточных минимумов.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно документу, депутаты «Единой России» хотят разрешить становиться банкротом в упрощенном порядке тем, чей ежемесячный доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. При этом у должника не должно быть имущества, которое могут взыскать.

Свою инициативу парламентарии объяснили недоступностью процедуры внесудебного банкротства для малоимущих и пенсионеров. Сейчас приставы могут удерживать до половины ежемесячных поступлений. При этом оставшихся денег не хватает на удовлетворение минимальных потребностей человека. По словам депутатов, нехватка средств у таких россиян приведет к повышению уровня бедности в стране.

В Минэкономики подчеркнули, что законопроект необходимо детально проработать по вопросу подтверждения дохода россиян, сообщил «Коммерсант». В министерстве добавили, что «помимо социальной составляющей внесудебного банкротства важно и недопущение злоупотреблений, которые, ущемляя права кредиторов, могут привести к отказам в кредитовании целых групп граждан».