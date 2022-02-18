Упрощенный порядок установления инвалидности продлили до 1 июля

В России продлили упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве. Об этом написал RT со ссылкой на сайт кабмина.

«Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Упрощенный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев и позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Ранее он был продлен до 1 марта 2022 года.