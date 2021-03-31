Упрощенный порядок регистрации безработных продлили в России

В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля. Документы продолжат принимать через сайт «Работа в России».

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина. Руководители регионов смогут сами решать, оставлять практику дистанционного оформления документам по безработице или нет, основываясь на эпидемической обстановке и специфике местных рынков труда.

«Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала „Работа в России“, а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно временным правилам, введенным в апреле 2020 года, людям, которые хотят встать на учет по безработице и получать пособие, не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Всю информацию центры занятости смогут получить из государственных информационных источников. В режиме онлайн можно перерегистрироваться в качестве безработных и получить направление на новую работу.

Во время пандемии максимальное пособие по безработице в России составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей.