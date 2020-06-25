Упрощенный порядок признания домов аварийными приняли в Общественной палате

По его словам, «количество домов, которые будут признаваться аварийными, станет больше», «но аварийные дома, угрожающие жизни человека, это одна история, а дома, признанные аварийным вообще, без угрозы жизни, это совсем другая история».

«Главный постулат таков: признанный аварийным дом не нужно немедленно переселять», — заключил Шпектор.