Упрощенный порядок признания домов аварийными приняли в Общественной палате
Упрощенную процедуру признания домов аварийными приняли в России. Об этом сообщила НСН со ссылкой на главу комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Игоря Шпектора.
По его словам, «количество домов, которые будут признаваться аварийными, станет больше», «но аварийные дома, угрожающие жизни человека, это одна история, а дома, признанные аварийным вообще, без угрозы жизни, это совсем другая история».
«Главный постулат таков: признанный аварийным дом не нужно немедленно переселять», — заключил Шпектор.