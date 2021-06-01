Упрощенный порядок начисления пенсии северянам продлили до конца 2021 года

Упрощенный порядок начисления пенсий жителям северных территорий, введенный прошлой весной, продлили до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсионеры, живущие на севере, получают фиксированную надбавку к страховой части пенсии. Ее размер зависит от района проживания и северного стажа. При назначении пенсии размер выплаты определяют по документам о регистрации.

В дельнейшем пенсионеру нужно раз в год подавать заявление в Пенсионный фонд, подтверждая фактическое место жительства.

С апреля прошлого года из-за пандемии коронавируса подачу этих заявлений отменили. Упрощенный порядок действовал до 1 июня 2021 года. Теперь его продлили на шесть месяцев.

Также до конца 2021 года будет действовать упрощенный порядок получения других услуг ПФР. Например, можно оформить пенсию через сайты Госуслуг и Пенсионного фонда России, назначить и продлить выплату пенсии по инвалидности, а также другие социальные выплаты, оформить пособие по потере кормильца, распорядиться материнским капиталом.