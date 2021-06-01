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    01 июня 2021, 20:50

    Упрощенный порядок начисления пенсии северянам продлили до конца 2021 года

    Кирилл Фролов

    Упрощенный порядок начисления пенсий жителям северных территорий, введенный прошлой весной, продлили до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

    Упрощенный порядок начисления пенсии северянам продлили до конца 2021 года

    Пенсионеры, живущие на севере, получают фиксированную надбавку к страховой части пенсии. Ее размер зависит от района проживания и северного стажа. При назначении пенсии размер выплаты определяют по документам о регистрации.

    В дельнейшем пенсионеру нужно раз в год подавать заявление в Пенсионный фонд, подтверждая фактическое место жительства.

    С апреля прошлого года из-за пандемии коронавируса подачу этих заявлений отменили. Упрощенный порядок действовал до 1 июня 2021 года. Теперь его продлили на шесть месяцев.

    Также до конца 2021 года будет действовать упрощенный порядок получения других услуг ПФР. Например, можно оформить пенсию через сайты Госуслуг и Пенсионного фонда России, назначить и продлить выплату пенсии по инвалидности, а также другие социальные выплаты, оформить пособие по потере кормильца, распорядиться материнским капиталом.