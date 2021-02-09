Упрощенное оформление инвалидности в России продлили до 1 октября

До 1 октября продлили упрощенный порядок назначения инвалидности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, ранее установленная инвалидность будет продлена автоматически на последующие шесть месяцев. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Временный порядок также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы», — сообщили в пресс-службе кабмина.

В пресс-службе ведомства напомнили, что все необходимые документы до 1 октября продолжат поступать в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без личного обращения.

Вышло отдельное постановление об изменениях в упрощенных порядок по поручению президента России Владимира Путина. Теперь люди, которые оформляют инвалидность впервые, могут избежать дополнительных обследований.

Упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса с 9 апреля прошлого года. В ноябре его продлевали до 1 марта 2021 года.