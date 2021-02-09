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    09 февраля 2021, 10:19

    Упрощенное оформление инвалидности в России продлили до 1 октября

    Екатерина Шамина

    До 1 октября продлили упрощенный порядок назначения инвалидности. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

    Упрощенное оформление инвалидности в России продлили до 1 октября

    Согласно документу, ранее установленная инвалидность будет продлена автоматически на последующие шесть месяцев. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «Временный порядок также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы», — сообщили в пресс-службе кабмина.

    В пресс-службе ведомства напомнили, что все необходимые документы до 1 октября продолжат поступать в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без личного обращения.

    Вышло отдельное постановление об изменениях в упрощенных порядок по поручению президента России Владимира Путина. Теперь люди, которые оформляют инвалидность впервые, могут избежать дополнительных обследований.

    Упрощенный порядок был введен в связи с распространением коронавируса с 9 апреля прошлого года. В ноябре его продлевали до 1 марта 2021 года.