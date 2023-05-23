Общество 23 мая 2023, 01:50 Управляющим компаниям захотели дать доступ к ЕГРН для взыскания долгов по ЖКХ Минстрой попросили дать управляющим компаниям доступ к ЕГРН для работы с должниками РИА «Новости»

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Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал Росреестру и Минстрою создать сервис для получения сведений из ЕГРН управляющими компаниями. Это необходимо для работы с конкретными должниками для взыскания платы по ЖКУ, написал ТАСС.

Документ с перечнем рекомендаций планируется утвердить во вторник, 23 мая.

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«Рекомендовать Росреестру совместно с Минстроем России завершить работу по созданию сервиса для получения управляющими компаниями ЖКХ сведений, содержащихся в ЕГРН, для работы с конкретными должниками за услуги ЖКХ», — сказано в документе.

В то же время Госдума предложила упростить получение россиянами субсидий на оплату услуг ЖКХ. Людей хотят освободить от бюрократических проволочек и сбора огромного количества необходимых документов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести дополнительную субсидию, чтобы компенсировать накопившиеся у россиян долги по оплате ЖКУ. Если долги накопились по какой-то уважительной причине, то гражданам следует помочь.