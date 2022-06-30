Управляющие компании в России захотели лишить права назначать цены на свои услуги
«Известия»: в России планируют разработать методику формирования цен на услуги УК
Российские управляющие компании могут лишиться права самостоятельно устанавливать расценки на свои услуги. Их хотят сделать унифицированными, для этого необходимо разработать методику по формированию стоимости работ по содержанию и ремонту домов. «Известия» разбирались, для чего это нужно.
По итогам заседания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ было вынесено решение с рекомендацией Минстрою и Минэкономразвития.
«Вопрос разработки методики по формированию цен на содержание домов актуален. До 80% государственно-жилищных инспекций (ГЖИ) в России выступают за такую меру. Цены должны устанавливаться исходя из реальной стоимости строительных материалов, оборудования, рабочей силы и так далее», — сообщила изданию зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Следует создать методику расчета трех видов тарифов: эконом, комфорт и премиум. В них будут включены разные виды услуг, от подготовки к зиме до повышения энергоэффективности дома.
Нововведение позволит устранить занижение цен и позволит бороться с завышенными расценками, считают специалисты.