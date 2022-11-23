23 ноября 2022, 01:53
Управления Росреестра создали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Правительство утвердило размещение Росреестра в новых регионах России
Правительство РФ утвердило схему размещения территориальных органов Росреестра, четыре подразделения появятся в четырех новых регионах России. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, управление Росреестра по Донецкой Народной Республике разместят в Донецке, по Луганской Народной Республике — в Луганске. Жители Запорожской области смогут посещать Росреестр в Мелитополе, а жители Херсонской области — в Геническе.
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Управления Росреестра и филиалы Роскадастра начнут работать в новых регионах с января 2023 года. Они будут осуществлять деятельность по регистрации прав, кадастровому учету и выдаче сведений единого государственного реестра недвижимости. Таким образом, в России теперь будет функционировать 87 территориальных органов Росреестра.
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Министерство спорта России ранее выступило с предложением организовать объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма. Первые такие соревнования уже провели среди юношей.
ДНР
ЛНР
Херсонская область
Запорожская область
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