Общество 23 ноября 2022, 01:53 Управления Росреестра создали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Правительство утвердило размещение Росреестра в новых регионах России

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Правительство РФ утвердило схему размещения территориальных органов Росреестра, четыре подразделения появятся в четырех новых регионах России. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, управление Росреестра по Донецкой Народной Республике разместят в Донецке, по Луганской Народной Республике — в Луганске. Жители Запорожской области смогут посещать Росреестр в Мелитополе, а жители Херсонской области — в Геническе.

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Управления Росреестра и филиалы Роскадастра начнут работать в новых регионах с января 2023 года. Они будут осуществлять деятельность по регистрации прав, кадастровому учету и выдаче сведений единого государственного реестра недвижимости. Таким образом, в России теперь будет функционировать 87 территориальных органов Росреестра.

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Министерство спорта России ранее выступило с предложением организовать объединенный чемпионат среди новых регионов России и Крыма. Первые такие соревнования уже провели среди юношей.