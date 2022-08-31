Ветеринары Петербурга привили от бешенства 95 тысяч собак с начала года

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга привило от бешенства 95 тысяч собак и 47 тысяч кошек с начала года. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал начальник управления Юрий Андреев.

Еще 60 тысяч собак привили от бешенства в частных клиниках. Как отметил Андреев, Петербург является благоприятным регионом, однако это не значит, что риск заражения бешенством исключен полностью.

«Владельцы довольно часто вывозят своих питомцев за город, берут их в дальние поездки, отпуска, на дачу, иной раз посещая территории, где циркулирует вирус бешенства. Надо сказать, что в России ежемесячно выявляется около ста новых населенных пунктов, где происходят случаи заражения», — отметил он.