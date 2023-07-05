Общество 05 июля 2023, 17:40 Управление Роспотребнадзора по Петербургу: в случае задержки самолета можно отказаться от рейса и вернуть деньги

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В случае задержки самолета гражданин имеет право отказаться от полета и вернуть свои деньги за билет. Об этом «Петрограду» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

При задержке самолета на два часа авиакомпания обязана предоставить прохладительные напитки и написать два письма на почту бесплатно. А если задержка составляет более четырех часов, то пассажирам должны предоставить горячее питание.

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При задержке самолета можно вернуть деньги даже за невозвратные билеты.