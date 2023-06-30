Общество 30 июня 2023, 17:09 Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области: каждый пятый исследованный клещ инфицирован боррелиозом

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Около 16% клещей, которых исследовали специалисты, являлись носителями различных заболеваний. Каждый пятый клещ инфицирован боррелиозом, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные мониторинга управления Роспотребнадзора по Новгородской области.

Наибольшее количество укусов зафиксировали в Автозаводском, Городецком, Борском и Павловском районах. Чаще всего клещи присасывались на территориях сел и деревень.

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Отмечается, что всего специалисты провели лабораторные исследования более шести тысяч клещей.