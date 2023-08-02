Общество 02 августа 2023, 17:00 Управление Роспотребнадзора Нижегородской области: с начала 2023 года грибами отравились 10 человек

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Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на данные регионального Управления Роспотребнадзора.

Местные жители отравились грибами, которые собрали в лесу и самостоятельно приготовили дома. Среди пострадавших — трое детей, летальных случаев зарегистрировано не было.

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Специалисты Роспотребнадзора отметили, что серьезные осложнения после отравления грибами в основном возникают у людей со слабым иммунитетом и у детей.