Управление образования: тренер из Магнитогорска плохо работала, поэтому выложила голые фото

Управление образования администрации Магнитогорска объяснило увольнение детского тренера Екатерины Конопенко, чьи эротические фото нашли в сети. По мнению чиновников, педагог нарушила этические нормы и плохо работала.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска проверила сообщения, что в сети в свободном доступе выложены эротические фотографии детского тренера. Педагог, работающая в детском центре «Максимум», изображена на этих фото обнаженной, на некоторых фото — с голым мужчиной.

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По мнению чиновников, эти фото нарушают моральные и этические нормы. Тренер, уверены в Управлении образования, так ущемила права несовершеннолетних.

«Нарушения закона допущены в следствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей педагогом дополнительного образования», — указано в разъяснении администрации Магнитогорска. Копия документа, в котором чиновники обвинили тренера в профнепригодности, находятся в распоряжении «360».

По словам начальника магнитогорского Управления образования, тренера уволили по приказу о прекращении трудового договора. Распоряжение было подписано 5 сентября. Чиновники при этом оставили за Конопенко право защищать свои трудовые права и свободы всеми законными методами.

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Детский тренер по кикбоксингу собралась дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), чтобы защитить свою правду и свои права. Тркенер считает, что ее уволили по надуманному предлогу, а истинная причина в том, что кому-то приглянулось здание в центре города. где она тренировала детишек. Между тем бывший работодатель заявил об аморальном поведении тренера.