Общество 12 мая 2023, 16:29 Управление НПО «Ангстрем» перешло к структуре Ростеха РБК: управление НПО «Ангстрем» перешло от Леонида Реймана к Ростеху РИА «Новости»

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Управление компанией по производству средств радиосвязи специального назначения «Ангстрем» перешло к Объединенной приборостроительной корпорации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на несколько неназванных источников на ИТ-рынке и в правительстве.

«Управлением займется дочерний холдинг Ростеха со специализацией в сфере радиоэлектроники», — рассказал один из источников.

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По его данным, эта мера стала вынужденной и носит временный характер. Перед Ростехом стоит задача — помочь коллегам правильно построить процессы для качественного выполнения гособоронзаказа, уточнил источник.

Еще один собеседник издания подчеркнул, что речи об изъятии активов не идет. А основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал, что госкорпорация занимается производством почти 80% оборонной продукции, которая задействована в спецоперации.