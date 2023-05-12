12 мая 2023, 16:29
Управление НПО «Ангстрем» перешло к структуре Ростеха
РБК: управление НПО «Ангстрем» перешло от Леонида Реймана к Ростеху
Управление компанией по производству средств радиосвязи специального назначения «Ангстрем» перешло к Объединенной приборостроительной корпорации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на несколько неназванных источников на ИТ-рынке и в правительстве.
«Управлением займется дочерний холдинг Ростеха со специализацией в сфере радиоэлектроники», — рассказал один из источников.
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По его данным, эта мера стала вынужденной и носит временный характер. Перед Ростехом стоит задача — помочь коллегам правильно построить процессы для качественного выполнения гособоронзаказа, уточнил источник.
Еще один собеседник издания подчеркнул, что речи об изъятии активов не идет. А основная задача — купировать любые риски срыва гособоронзаказа.
Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщал, что госкорпорация занимается производством почти 80% оборонной продукции, которая задействована в спецоперации.
Ростех
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