Общество 09 февраля 2024, 16:20 Управление гидрометеорологии: морозы до -23 градусов придут в Татарстан

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Резкое похолодание ожидается на территории Татарстана в выходные. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на региональное управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Так, ночью в субботу столбики термометров могут показать отметку в -23 градуса. Днем потеплеет до -11…-16 градусов. Предположительно, порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.