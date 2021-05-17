Названы правила употребления консервов

Консервированные продукты всегда могут спасти, когда времени на готовку нет. Но есть определенные правила, которые важно знать при употреблении этого вида продуктов, особенно если перед закаткой в банку они прошли термическую обработку. Об этом со ссылкой на специалистов в сфере питания сообщил сайт Vazhnoznat.

Консервы из мяса, рыбы и круп перед попаданием в банку проходят термическую обработку. В вакууме, в котором они оказываются образуется летучее вещество фуран.

Его повышенная концентрация может привести к образованию злокачественных опухолей. Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот газ как потенциальный канцероген.

Фуран быстро испаряется и растворяется в окружающем воздухе без последствий. Поэтому после открытия банки лучше оставить ее на 15−20 минут. За это время вредное вещество полностью покинет банку.

Если весь продукт доесть не успели, то для хранения лучше переложить его в другую тару. В открытой консервной банке они могут испортиться.

Консервированные овощи обычно термическую обработку не проходят, поэтомуу в пищу их можно употреблять сразу после открытия.