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    17 мая 2021, 00:24

    Названы правила употребления консервов

    Анатолий Минкин

    Консервированные продукты всегда могут спасти, когда времени на готовку нет. Но есть определенные правила, которые важно знать при употреблении этого вида продуктов, особенно если перед закаткой в банку они прошли термическую обработку. Об этом со ссылкой на специалистов в сфере питания сообщил сайт Vazhnoznat.

    Названы правила употребления консервов

    Консервы из мяса, рыбы и круп перед попаданием в банку проходят термическую обработку. В вакууме, в котором они оказываются образуется летучее вещество фуран.

    Его повышенная концентрация может привести к образованию злокачественных опухолей. Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот газ как потенциальный канцероген.

    Фуран быстро испаряется и растворяется в окружающем воздухе без последствий. Поэтому после открытия банки лучше оставить ее на 15−20 минут. За это время вредное вещество полностью покинет банку.

    Если весь продукт доесть не успели, то для хранения лучше переложить его в другую тару. В открытой консервной банке они могут испортиться.

    Консервированные овощи обычно термическую обработку не проходят, поэтомуу в пищу их можно употреблять сразу после открытия.