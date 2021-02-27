«Упоротому лису» захотели подарить новую жизнь в России

Россиянам начали рассылать письма с предложением приобрести чучело «упоротого лиса». Известный интернет-мем перестал появляться на выставках, поэтому для него ищут новое пристанище. Об этом сообщил Telegram-канал «Только никому».

«В связи со многими жизненными обстоятельствами мы перестали выходить с ним („Упоротым лисом“) в свет и стримить. Поэтому мы бы хотели подарить ему новую жизнь с медийным человеком», — говорится в письме от имени некоей Надежды.

Автор письма предложил задействовать «Упоротого лиса» в творческих проектах. Владельцы ищут ему нового хозяина, чтобы публика не забыла о существовании такого мема.

Возможно, речь идет о копии оригинального чучела, которое принадлежит британской художнице-таксидермисту Адель Морзе. В 2013 году она привозила «Упоротого лиса» на выставку в Санкт-Петербург. О существовании чучела стало известно в 2012 году, когда Морзе выставила его на интернет-аукцион. Чучело за 330 фунтов выкупил диджей Майкл Бурман, после чего Морзе начала арендовать «Упоротого лиса» для гастролей по выставкам.

В Новой Зеландии в 2016 году выставили на аукцион сумку из кошки.