Упор на сезонное. Флорист рассказал, как сэкономить на букетах в школу

На следующей неделе стартует новый учебный год. Родители заканчивают покупку канцелярских принадлежностей, а накануне 1 сентября будут собирать букеты для педагогов. Флорист и декоратор Татьяна Весенняя рассказала «360», какие выбрать цветы и на чем точно не стоит экономить.

По словам специалиста, особенное внимание стоит уделить букетам первоклашек. На них не нужно экономить.

«Там должен быть серьезный букетик, потому что это первый букет ребенка, который он несет своему педагогу», — подчеркнула она.

Если речь идет об учащихся других классов, выбор следует сделать в пользу сезонных цветов. Татьяна Весенняя посоветовала составлять букеты из георгин, астр и гладиолусов.

«Сейчас есть сезонный цветок, он всегда стоит дешевле, чем та же самая роза, которую привозят из Эквадора. И есть прекрасные бабушки, которые справляются со своей задачей на 1 сентября», — напомнила специалист.

Часть школьных принадлежностей можно купить уже после 1 сентября, рассказала финансовый консультант Алена Никитина. По ее словам, большинство товаров можно приобрести в онлайн-магазинах.