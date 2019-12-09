Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге покидает свой пост

Омбудсмен призналась, что если бы это допускал закон, она бы с удовольствием продолжила выполнять свои обязанности. В середине января следующего года заканчиваются два пятилетних срока, положенные законом.

Светлана Агапитова рассказала, что, несмотря на трудности, удалось многое сделать для защиты прав детей. Были приняты отдельные законы или поправки в законодательство, кардинально меняющие взаимоотношения семьи и государства.

Санкт-Петербург стал самым первым регионом в России, где начали реализовывать указ президента РФ «Об объявлении в РФ Десятилетия детства» на уровне городского правительства.

Благодаря совместным усилиям Агапитовой, комитетов по социальной политике и образованию Санкт-Петербурга и активистов с 2011 года в Петербурге нет необучаемых детей.

Дети с особенностями здоровья получили возможность учиться в обычных школах по специально разработанным для них учебным программам.

При непосредственном участии детского омбудсмена вышло по-настоящему революционное постановление «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Сама Светлана Агапитова считает, что главное для детского уполномоченного быть неподкупным, честным и не трусливым.

«Если любовь к детям можно назвать особым качеством — то это тоже непременно должно быть у детского уполномоченного. И еще — умение не бояться говорить правду независимо от того, с кем ты общаешься. Потому что если говорить о детях, то они — маленькие дети — врать не умеют. И Уполномоченный по правам детей должен быть в этом как ребенок», — заявила детский правозащитник.

Светлана Агапитова надеется, что ее наработанный опыт может пригодиться в будущем. Как вариант детский правозащитник рассматривает возвращение к преподавательской деятельности.