Уполномоченного по правам ребенка назначили в ХМАО

Депутаты думы ХМАО назначили на пост уполномоченного по правам ребенка Людмилу Низамову. Это решение было принято на заседании регионального парламента, сообщил сайт URA.ru.

«Кандидатура Людмилы Низамовой была поддержана различными институтами гражданского общества и общественными организациями. Кандидатура согласована с уполномоченным по правам ребенка в РФ», — отметил первый заместитель руководителя аппарата губернатора региона Андрей Мастерских.

Низамова пообещала продолжить направление, которые было сформировано Татьяной Моховиковой, ранее занимавшей должность омбудсмена. В рамках тайного голосования только один из депутатов отдал голос против названной кандидатуры.

До этого Низамова 10 лет была на посту замдиректора департамента соцразвития ХМАО.