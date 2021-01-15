Уплаченные юными бизнесменами налоги предложили возмещать

Уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги предложили возмещать — средства можно будет потратить на оплату образования. С такой инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Он отправил на имя руководителя ФНС Даниила Егорова письмо.

«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями, на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет», — цитирует текст обращения RT.

Речь идет о самозанятых и ИП. В письме говорится, что в этом возрасте молодые люди могут уже самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов или других образовательных услуг.

Ректор уверен, что такие меры позволят стимулировать активность наиболее энергичных и самостоятельных подростков, развивать их способности и предпринимательские навыки, а также воспитывать их как «законопослушных налогоплательщиков и ответственных граждан».

По данным ФСИН, свыше 16 тысяч несовершеннолетних россиян зарегистрировались самозанятыми с июля 2020 года по январь 2021 года. Почти 80% не стали указывать свой вид деятельности, но по закону этого пока и не требуется.