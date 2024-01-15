Общество 15 января 2024, 22:05 Упавшую с моста кошку спасли в Петербурге Волонтеры в Петербурге спасли замерзшую кошку под Ириновским мостом Unsplash

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Черная кошка чуть не погибла на реке Охта в Санкт-Петербурге. Замерзающее животное успели спасти волонтеры «Кошкиспас». Об этом они рассказали в группе во «ВКонтакте».

К волонтерам «Кошкиспас» обратилась петербурженка, которая сначала увидела кошку на Ириновском мосту. Женщина решила ее покормить и ушла в ближайший магазин. По возвращению она увидела, что животное уже было на льду.

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Кошке нужна была срочная помощь, ведь от любого движения она жалобно мяукала. Горожанка связалась с волонтерами, отметив, что заберет питомца к себе после спасения.

«Кошка была полностью мокрой. Она кошмарно замерзла. Ее возили по ветеринарным клиникам. У нее нашли калицивирус FCV, поэтому требуется лечение», — сообщили в пресс-службе «Кошкиспаса».

Ветеринары назначили для кошки план лечения. По словам волонтеров, ее пока кормят со шприца без иглы. Также она очень плохо ходит из-за того, что сильно обморозила лапы.

Ранее кошка провалилась в вентиляционную шахту в одном из домов во Фрязине. Для спасения животного работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания. После этого домашнего питомца отвезли на осмотр в ветеринарную клинику.