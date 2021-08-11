Упавший вековой дуб из петербургского Ботанического сада превратят в арт-объект

Вековой дуб, упавший в Ботаническом саду Петербурга, превратят в необычный арт-объект. На спиле дерева отметят знаковые события из жизни города, рассказали «Невские новости».

О падении дуба сотрудники Ботанического сада сообщили 8 августа. По оценкам специалистов, дерево простояло около 130 лет.

Продлить жизнь дубу решили необычным способом. На одном из спилов дерева пометят события, значимые для города и совпадающие с годами жизни дерева.

«Будет отмечена дата [Октябрьской] революции, перестройки и так далее — какой толщины было дерево в тот момент времени. Таких проектов в Петербурге еще нет и не было. Я думаю, что уже через неделю мы сделаем это», — рассказал сотрудник сада.